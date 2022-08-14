وأفادت وكالة الأنباء "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت "أهدافا معادية" في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.

كما قالت قناة الإخبارية السورية إن "هجوما إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس".

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية وتتواجد فيها ميليشيات إيرانية في ريف طرطوس الجنوبي".

وأضاف: "سقطت عدة صواريخ في محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة في المواقع، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإخلاء القتلى، دون معرفة عدد الخسائر البشرية حتى الآن".



ولم تعرف بعد حصيلة القتلى والجرحى من جراء الهجوم.

وقال المرصد إن "هذا الاستهداف الإسرائيلي هو 19 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022".