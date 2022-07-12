وانتهي تفويض العملية، الأحد، وكان ذلك التفويض يسمح بإيصال الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014 لمناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في سوريا.

وتفويض مجلس الأمن مطلوب لاستمرارها، لأن السلطات السورية لم توافق عليه.

ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15، على مشروع قرار قدمته أيرلندا والنرويج يضاهي مشروع قرار روسي لم يحظ بالتأييد لدى طرحه للتصويت، الجمعة، وعارضته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لأنها قالت إن 6 أشهر لن تكفي جماعات الإغاثة للتخطيط والعمل بفاعلية.

ولم يتضح بعد متى سيتحدد موعد التصويت في مجلس الأمن.

واستخدمت روسيا في البداية حق النقض، الجمعة، لحجب قرار بالتمديد للتفويض لمدة عام، وكان القرار يحظى بتأييد 13 دولة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن بلادة ستواصل استخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار غير الذي قدمته.

وأكد مدير قسم الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان: "تمكن الروس من التحكم في نتيجة تلك العملية لكنهم كانوا بمفردهم طوال الطريق"، مشيرا إلى أن الصين حاولت حشد التأييد للوصول لحل وسط، ولم تشارك روسيا في الاعتراض بالفيتو.

ولم يحظ مشروع القرار الروسي الذي طرح في المقابل يوم الجمعة سوى بتأييد روسيا والصين، وامتنعت 10 دول عن التصويت عليه.

وترى روسيا أن عمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة لسوريين عبر تركيا تنتهك السيادة السورية ووحدة الأراضي، وتقول إن المزيد من المساعدات يجب أن يتم إيصاله من داخل البلاد، مما زاد مخاوف المعارضة من أن الغذاء ومساعدات أخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة.

وتصويت مجلس الأمن على تجديد تفويض إيصال المساعدات قضية شائكة منذ فترة طويلة، لكنه يأتي هذا العام وسط تصاعد للتوتر بين روسيا والغرب بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وفي 2014، أصدر مجلس الأمن تفويضا لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق تخضع لسيطرة المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين من تركيا، لكن روسيا والصين اللتين تمتلكان حق النقض قلصا ذلك في عمليات تصويت سابقة إلى معبر واحد فقط من تركيا.