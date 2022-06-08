وقال مراسلنا إن قذيفة استهدفت الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين بالقرب من المبنى الجديد للقنصلية الأميركية التي لاتزال قد الإنشاء مما ألحق أضرارا مادية بعدة سيارات مدنية.

وفيم ارس الماضي، هاجمت إيران مدينة أربيل شمالي العراق بـ12 صاروخا بالستيا، في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقالت إنه استهدف "مراكز استراتيجية" إسرائيلية في المدينة.

وقالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.