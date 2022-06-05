وأوضح أن الخلل الفني تسبب بسقوط الطائرة في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة الرمثا بمحافظة إربد.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالأردن الطيارين أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.