وأعلنت المجموعة في بيان أنها استهدفت القاعدة بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أنهما أصابتا أهدافهما بدقة وخلفتا اضرارا في صفوف الجيش التركي.

وقال البيان: "قمنا باستهداف قاعدة الاحتلال التركي في بعشيقة بطائرتين مسيرتين نوعيتين تستخدمان للمرة الأولى منذ بدء عملياتنا".

وذكرت أن القصف يأتي ردا على غارات تركية استهدفت في وقت سابق السبت عناصر لحزب العمال الكردستاني في ضواحي محافظتي كركوك ونينوى.

وأشارت المجموعة إلى أن عملياتها ستستمر ضد الأهداف التركية شمالي العراق، معتبرة أن "الاعتداء على كل شبر من الأراضي العراقية هو اعتداء على سنجار".