وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان: "الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن الكريم".

وأضافت: "تؤكد دولة الإمارات رفضها كافة الممارسات التي تسيء للأديان وتشدد على ضرورة احترام الرموز الدينية و المقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب".

وكانت وزارة الخارجية و التعاون الدولي أكدت، في بيان لها يوم أمس، رفض الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف ووجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، وضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.