وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء طاقم السفينة المكوّن من سبعة أشخاص.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول محلي في مدينة قابس قوله: "غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية. حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود. ستجتمع لجنة الكوارث لاتخاذ القرارات في حال حدوث تلوث".

وأفادت وزارة البيئة التونسية في بيان إلى أن السفينة التجارية التي غرقت هي "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية، وتحمل الرقم "آي إم أو 7618272".

وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

وسمح للسفينة بالرسو على بعد حوالي سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.