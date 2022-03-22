وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الصينية، والشعب الصيني، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وكانت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين، وهي من طراز "بوينغ 737"، هوت فجأة وتحطمت في منطقة جبلية، قبل أقل من ساعة من موعد الهبوط المقرر.

وكان على متن الطائرة 132 شخصا، وأقلعت في رحلة داخلية من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغشي عاصمة إقليم قوانغدونغ.

وأكدت شركة طيران شرق الصين سقوط قتلى في حادث الطائرة، وقدمت "تعازيها الحارة بمصرع ركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة".