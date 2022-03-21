ودعا رئيس تونس في كلمة ألقاها في قصر قرطاج، تزامنا مع الذكرى 66 لعيد الاستقلال وفي افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء إلى استحضار "المراحل و المحطات التاريخية التي يقتضي الواجب استحضارها في مثل هذا اليوم مشددا على انه سيتم "تحقيق مطالب الشعب ومطالب التونسين في الحرية و الشغل و الكرامة ".

وقال سعيد في السياق ذاته "نريد ان نصنع جمهورية جديدة تقوم على الحرية وعلى العمل" مضيفا " نريد ان نعبد الطريق امام الأجيال المقبلة ليرفعوا لواء تونس عاليا".

من جهة اخرى قال الرئيس التونسي إن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع المراسيم في مقدمتها مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى "يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم " .

ويعني ذلك أن يتم إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم في مقابل أن يسهم رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في الاستثمار بمشاريع تنموية بقيمة، كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.

وينظر إجتماع مجلس الوزراء أيضا في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الأهلية والتي ستمكن الشباب من بعث المشاريع، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

ووصف سعيد تلك النصوص بـ"التاريخية " والتي قال إنها أعدت وفق "مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها التونسيون "، مشددا على أن تلك النصوص "لن تبقى على الرفوف لأنها تعبر عن إرادة الشعب".