وأضافت أن والي تونس كامل الفقيه قال في بيان إن "شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سيخصص للأنشطة الثقافية والسياحية والاستعراضية فقط".

وذكرت أن كل الاحتجاجات الأخرى ستنقل إلى ساحة حقوق الإنسان أو غيرها من الساحات العامة.

وشارع الحبيب بورقيبة هو شارع رمز ونقطة محورية في احتجاجات 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

يأتي حظر الاحتجاج قبل مظاهرة دعا لها حزب العمال المعارض يوم السبت ضد الرئيس قيس سعيد.

وخلال الأشهر الماضية احتجت المعارضة في شارع الحبيب بورقيبة وأحيانًا منعت من التظاهر هناك.