وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق الجمعة إن نظام القبة الحديدية أسقط طائرة مسيرة انطلقت من لبنان.

وجاء هذا الإعلان الأولي بعدما تحدثت تقارير عن سماع دوي صفارات الإنذار شمالي إسرائيل لمرتين متتاليتين، قبل أن تتبعها أصوات انفجارات ضخمة.

وقال الجيش إنه بعدما اخترقت الطائرة المسيرة الأجواء الإسرائيلية، تم تفعيل الإنذارات وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية

وأضاف أنه تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية الى المجال الجوي.

لكن في وقت لاحق أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا آخر قال فيه إن الطائرة المسيرة تمكنت من العودة إلى لبنان، بعد تحليقها لدقائق في أجواء إسرائيل.

وأضاف البيان: "من التحقيق الأولي، اتضح أنه في وقت سابق اليوم تم رصد طائرة مسيرة لاسلكية صغيرة داخل لبنان وهي تحلق نحو الأراضي الاسرائيلية".

وتابع: "بعد خرقها السيادة الاسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية".

وقال: "جرى إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل الانذارات".

وأضاف: "بعد دقائق معدودة عادت المسيرة الصغيرة إلى لبنان. تبقى الحالة اعتيادية وطبيعة في الجبهة الداخلية".