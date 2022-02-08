وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد 4 مواطنين، أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي بيان آخر، قالت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية إنه تم "تحييد خلية إرهابية من منطقة نابلس.. كانت مسؤولة عن عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة".

وأكد البيان مقتل "ثلاثة إرهابيين مسلحين كانوا في السيارة خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية"، مضيفة أنه "لم يصب أحد من القوات الإسرائيلية".

وأضافت الشرطة أن الحادثة جاءت "نتيجة عملية استخباراتية مشتركة بين قوات اليمام والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)".

واليمام هي وحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جنودا إسرائيليين كانوا في مركبة مدنية، اعترضوا سيارة فلسطينية وأطلقوا النار على من بداخلها بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتل الشبان الثلاثة.

وأوضحت المصادر نفسها انسحاب القوة الإسرائيلية ونقل الجثامين إلى مستشفى رفيديا في نابلس، حيث تجمع مئات الفلسطينيين.

واطلعت وكالة فرانس برس على مقطع فيديو يظهر السيارة التي اخترقتها عشرات الطلقات النارية في وضح النهار، في حي المخفية في المدنية.

وأفادت مصادر في حركة "فتح" الفلسطينية، أن القتلى "محسوبون على كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.