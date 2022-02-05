جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصيني للشيخ محمد بن زايد في العاصمة بكين، بعد تلبيته الدعوة لحضور افتتاح "دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022".

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه في تويتر: "التقيت اليوم في بكين بصديقي فخامة الرئيس شي جين بينغ.. بحثنا آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا والتزامنا المشترك بتعزيزها، وناقشنا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية العمل لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، "علاقات الصداقة ومجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والصين، وأهم الفرص الواعدة لتطويرها، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

كما تطرقا إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدين "الحرص المشترك على العمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار في المنطقة".