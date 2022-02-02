وبحث الشيخ محمد بن زايد وبيدرو سانشيز علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وفرص تنميتها بما يدعم مصالح البلدين المتبادلة وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من الشراكة المثمرة.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، وأكدا في هذا السياق حرصهما المشترك على دفع جهود السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

وتطرق اللقاء إلى معرض " إكسبو 2020 دبي " ومشاركة إسبانيا وما تعرضه من محتوى تستحضر من خلاله زوايا متنوعة من حضارتها العريقة وملامح ارتباطها بالحضارة العربية والإسلامية، إضافة إلى ابتكارات وأفكار تجسد توجهاتها نحو بناء مستقبل مستدام.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الإسباني لموقف بلاده الصديقة تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على المنشآت و المواقع المدنية في دولة الإمارات وتضامنها مع الدولة.

من جانبه أكد سانشيز أن بلاده حريصة على تنمية تعاونها والعمل المشترك مع دولة الإمارات في جميع المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

وجدد رئيس الوزراء الإسباني إدانة بلاده الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات مؤكدا أنه يمثل تهديدا خطيرا للأمن والإقليمي وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، وأعرب عن تضامن إسبانيا مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما يحفظ أمنها وسلامة أراضيها.