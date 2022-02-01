وكانت حصيلة أولية تحدثت عن سبعة قتلى سقطوا بسبب انفجار غاز في منزل.

وكتبت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك أن "حصيلة حادثة سطيف، انفجار بطابق أرضي لمنزل خزنت فيه مواد أولية لصناعة مواد التجميل، ارتفعت إلى ثماني وفيات".

ووقع الانفجار في منزل بحيّ سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، ثم انتشر الحريق الى ثلاثة منازل مجاورة.

وأدى الحريق إلى مصرع ثلاثة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخريمن بجروح، كما أوضحت الحماية المدنية.

وفي سنة 2020، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين، ونجم الحادث يومها عن تضرر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.