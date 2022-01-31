وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريحات صحفية إن "رئيس الحكومة سيكون من المنطقة الغربية، وكل متقدم لرئاسة الحكومة يزكيه 25 نائبا، وأن عدد نواب المنطقة الغربية أكثر من 100 نائب، ومن المتوقع أن يكون عدد المتقدمين 4 أشخاص.

وأوضح العرفي أن "المتقدمين لرئاسة الحكومة المقبلة، سلموا أوراقهم، ومن ذلك تزكية النواب لكل متقدم".

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في وقت سابق، على أن شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف عبد الحميد الدبيبة شخصيا، مشيرا إلى أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كذلك أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن البرلمان يعتزم عقد جلسته الرسمية يوم الاثنين، وسيتم عرض الأسماء التي قدمت ملفاتها للترشح لمنصب رئيس الحكومة، مرجحة التصويت على الأسماء المترشحة في هذه الجلسة.

ويتوقع في جلسة الاثنين لمجلس النواب، فتح باب القبول للمتقدمين لرئاسة الوزراء وفق الشروط التي وضعها المجلس في جلسته الثلاثاء الماضي، والتي تتضمن 12 شرطا لقبول الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.

تردد ورغبة في تأجيل الجلسة

وحول الجلسة المتوقعة لمجلس النواب، قال عضو المجلس صالح قلمة لموقع "سكاي نيوز عربية": "لم يتحدد بعد ما سيقوم به مجلس النواب مع وجود أصوات كثيرة مطالبة بترشيح رئيس وزراء جديد"، مضيفا "الاثنين سيبدأ مجلس النواب جلساته وسيتحدد برنامج جدول الأعمال الذي ودون شك سيكون الترشح لمنصب رئيس الوزراء أهم نقاطه".

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إن جلسة الاثنين "ستفتح الباب لاستقبال أوراق المترشحين للرئاسة الحكومة الجديدة"، مشيرا في تصريح صحفي له أن "الباب سيفتح للراغبين في تولي هذا المنصب لمدة يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، بعدها سيمهل رئيس الحكومة البديل مدة خمسة عشر يوما لتقديم تشكيلته الوزارية".

وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود: "الجلسة ستكون مخصصة لدراسة وتقييم برنامج خارطة الطريق والتي ربما يكون الترشح لرئاسة الوزراء جزءا منها".

واتفق عضو مجلس النواب جبريل أوحيده مع ما قاله الأسود في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن "جلسة الاثنين تعقد أساسا لمتابعة برنامج خارطة الطريق والذي يتضمن ترشيح رئاسة الوزراء الجديدة بديلا للدبيبة"، موضحا أنه "لم يتضح حتى الآن عدد المتقدمين للترشح، لكن بالتأكيد ستتضح الصورة خلال جلسة اليوم".

وفي ذات السياق، أكد عضو مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق، عبد السلام نصية، أن "التوافق على خارطة طريق يقود إلى الانتخابات، داعيا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى "تحمل مسؤولياتهما التاريخية".

وشكلت رئاسة مجلس النواب في 22 ديسمبر لجنة تضم 10 أعضاء لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

وحذرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتجدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز من تشكيل حكومتين في البلاد، داعية مجلس النواب لتحديد موعد الانتخابات قبل الدخول في أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

واعتبرت ويليامز في مقابلة إعلامية أن تشكيل حكومة جديدة دون معالجة ملف الانتخابات "يشكل نوعا من الاستقواء على إرادة الشعب الليبي الذي قال إنه لا يريد فترة انتقالية أخرى".

ووصلت اليلة الماضية طائرة تقل 40 نائبا من طرابلس إلى طبرق، حيث قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي في تصريحات صحفية: "تقدمنا بطلب وقع عليه أكثر من 50 نائبا لتأجيل الجلسة لمزيد من التشاور، لكن رئاسة المجلس رفضت الطلب، وأصرّت على عقد الجلسة، وبنود جلسة اليوم ما زالت غير واضحة، ومن المحتمل أن تخصص لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وقبول الطلبات، وعرض تقرير لجنة خارطة الطريق".