وشهد "تمرين درع الإمارات المشترك - 50"، الثلاثاء، تنفيذ عمليات واسعة للقوات المنقولة جوا لوحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة، على موجات متتالية ومتزامنة على عدة أهداف منتخبة، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وتزامن مع عمليات القوات المنقولة جوا، تنفيذ عمليات حماية بواسطة مقاتلات القوات الجوية ومروحيات الطيران المشترك.

كما تم تنفيذ عمليات إسناد لوجيستي بحري وجوي لدعم عمليات القوات المنقولة جوا.