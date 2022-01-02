وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أوضح عبد الملك أن الحوثيين "جماعة إرهابية لا تهتم بالضحايا الذين ترسلهم لمأرب".

وأضاف المسؤول اليمني: "هناك مسار سياسي للوصول للسلام في اليمن يجب اتباعه"، مشيرا إلى أن "الحوثيين استخدموا اليمن لمهاجمة الجيران وتهديد الممرات الدولية".

وشدد على أن المرحلة الحالية تشهد "توحدا لكافة القوى في اليمن لاستعادة الدولة من الحوثيين".

وتابع قائلا: "استعادة موارد الدولة من أيدي شبكات النفوذ ليس سهلا. إذا لم يسلك الحوثيون مسار الحوار فالخيارات الأخرى مفتوحة".

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أكد عبد الملك أن "التفاصيل التي ظهرت مؤخرا تبين صلات الحوثيين بالحرس الثوري الإيراني".

وبيّن أن "مرحلة ما بعد شبوة مجهز لها شرقا وغربا"، مثنيا على دور ألوية العمالقة بالقول: "تحركات ألوية العمالقة في شبوة من شأنها قلب موازين المعركة".

واختتم رئيس الوزراء اليمني حديثه بالتأكيد على أن "اتفاق الرياض فرصة نادرة لترتيب الأوضاع في اليمن، وشراكتنا مع السعودية والإمارات حاسمة ومحورية".