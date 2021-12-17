وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن المنتدى الدفاعي الثنائي المشترك يعد الأهم من نوعه لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين الحليفين، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي عقد يومي 15 و16 ديسمبر الجاري مراجعة شاملة للمصالح الأمنية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين، ومناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية والتحديات الراهنة في المنطقة.

وخلال اليومين الماضيين، ناقشت مجموعات العمل المختلفة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية، بما في ذلك متغيرات أوضاع الأمن الإقليمي الحالية؛ بالإضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة البحرية الدولية، وسبل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.

وأكدت الولايات المتحدة تثمينها للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية.

واتفق الجانبان على المضي قدما في تطور هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين باعتبارها شراكة قائمة على أولويات المصالح المشتركة.