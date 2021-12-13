ووقع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مصر، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إيفا فارما للأدوية، بروتوكولا لاستكمال الدراسات الخاصة بإنتاج اللقاح المصري الجديد "Egyvax" المُضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح.

وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، قال العضو المنتدب لشركة "إيفا فارما"، د. رياض أرمانيوس، إن الشركة انتهت من عملية تصنيع جرعات لقاح Egyvax المُقرر استخدامها في المرحلة الأولى للتجارب السريرية للقاح المصري.

وكشف عن نجاح جهود عزل كافة متحورات كورونا حتى "متحور دلتا"، مع تكثيف الجهود البحثية لعزل "متحور أوميكرون"، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الفاعلية في اللقاح الجديد لمواجهة متحورات الفيروس.

وأضاف أرمانيوس أن اللقاح المصري سيطرح قريبا في السوق المحلية، عقب استكمال جميع المراحل البحثية، والحصول على الموافقات النهائية من هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن مراحل تصنيع اللقاح تتم وفق متطلبات التصنيع الجيد للقاحات البشرية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية ووكالة الدواء والغذاء الأميركية.

ومن المقرر أن تعمل وزارتا التعليم العالي والزراعة على تحضير وإنتاج ما يُسمى بـ"الإنتيجين الفيروسي المُثبط المُصنع معمليًا"، وهو أحد الخُطوات الرئيسية في تصنيع اللقاح المصري.

وأكد وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة د. خالد عبدالغفار أن تصنيع اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمُساهمة في حماية المواطنين من جائحة كورونا.

وأضاف أن تطوير اللقاح المصري من شأنه أن يضع مصر ضمن الدول المحدودة المُنتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى قيام الدولة المصرية بتوفير كميات ضخمة من اللقاحات، من مختلف الشركات العالمية، لتحصين مواطنيها ضد الوباء.

ومن المقرر تصنيع اللقاح بكميات تكفي الاحتياجات المحلية، مع إمكانية التصدير للخارج.

وأكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن وزارتي التعليم العالي والزراعة تمتلكان الإمكانيات البحثية، والفرق العلمية القادرة على عزل وتمرير وتثبيط الفيروسات، لافتًا إلى أن التعاون مع شركة "إيفا فارما" يتضمن أعمال البحث والتطوير والتصنيع والتعبئة والتغليف والتوزيع والترويج للمنتجات الصيدلانية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية د.حسام عبدالغفار إن التصنيع الفعلي سيبدأ في حال نجاح التجارب الإكلينيكية.

وتعمل "إيفا فارما"، على افتتاح أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات، بأحدث التكنولوجيات العالمية، وأحدث قدرات تقنية، وخطوط الإنتاج، بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة في مجالات تصميم وإنشاء مصانع اللقاحات، لتطوير القدرات المصرية لمواجهة أي جوائح صحية.