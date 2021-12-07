وفي بيان رسمي، خص حميدتي بالإشادة فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".

وأكد حميدتي خلال لقائه الثلاثاء فولكر بيرتس، عزمهم للمضي قدما في مسار التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يفضي الى قيام انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار حميدتي إلى أن الأوضاع تمضي في الاتجاه الصحيح من خلال الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي، مؤكدا استعدادهم التام لتقديم كل ما من شأنه مساعدة رئيس الوزراء لأداء مهامه.



وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في دارفور وشرق السودان، لافتا إلى أن الجهود مستمرة لتشكيل القوات المشتركة الى جانب مواصلة المشاورات مع الأطراف لإيجاد حل لأزمة شرق السودان.



من جانبه قال فولكر بيرتس، إنه سيتوجه الأربعاء إلى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان، مشيرا إلى أنه استمع إلى جميع الأطراف بما في ذلك الشباب، داعيا إلى أهمية وضع أسس الانتقال السياسي.

وكان حميدتي قد أشار في وقت سابق إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع مؤخرا، سيسهم في استكمال المسار الديمقراطي وصولا إلى الانتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية في السودان.

وأكد حميدتي دعم ومساندة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، العائد لمنصبه بموجب الاتفاق، لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية.