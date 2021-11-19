أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة، عن تدمير عشرات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي شكلت تهديدا للملاحة في مياه الخليج.