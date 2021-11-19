وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع"، وفق ما جاء في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" في تويتر.

وأضاف التحالف: "جهودنا دمرت 220 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة".

وأكد التحالف أن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

في غضون ذلك، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين في مدينة جازان جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف: "رصدنا نشاطا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي"، مضيفا أن "مطار صنعاء تحول إلى ثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود".