وقالت في بيان إن "وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان، إلا في حالة الضرورة، ومع استثناء المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها".

ويواجه لبنان انهيارا ماليا واقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث، بالإضافة إلى جائحة "كوفيد-19" والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت ودمر مناطق كبيرة من المدينة وأدى إلى قتل أكثر من 215 شخصا.

وكتبت "رويترز" أن هذا التحديث الصادر عن السلطات البريطانية، يشكل ضربة أخرى للبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة خانقة.

وكانت السياحة من بين قطاعات الاقتصاد المهمة في لبنان، لكنها تضررت بشكل بالغ منذ أواخر سنة 2019.

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أطلقت وزارة السياحة اللبنانية حملة لجذب الزوار في فصل الشتاء تحت شعار "بجنونك بحبك".