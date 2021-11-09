وقال الزياني في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن الزيارة "مهمة ومثمرة بكل المقاييس"، و"تأتي في إطار ما يربط البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة وأواصر علاقات ممتدة عبر التاريخ".

وأضاف أن الزيارة تعكس "حرصا مشتركا على توثيق التعاون الثنائي في كافة المجالات، لخدمة مصالح المواطنين والمصالح المشتركة".

وقال وزير خارجية البحرين: "تم الاتفاق على وضع إطار لترسيخ التعاون الثنائي في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارة والسياحة والاستثمار، كما تم الاتفاق على العمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في الفرص والمشروعات في كلا البلدين وخارجهما".

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعت مجالات عديدة، منها الأمن السيراني والتربية والتعليم والعمل وتنمية الموارد البشرية والتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني، ومكافحة الجرائم والصحية والنقل والمواصلات والتجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي والتعاون البيئي"، وفقا للزياني.

وتابع: "نحن فخورون بنتائج هذه الزيارة المباركة وما حققته من تطور نوعي في آليات التعاون المشترك بين البلدين".

وأضاف أن المناقشات تناولت "كافة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وتطرقت إلى جائحة كورونا والتعافي منها، والقضايا العربية، ودعم مبادرة السعودية في اليمن، ودعوة الحوثيين إلى القبول بهذه المبادرة، والوضع في السودان".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي.