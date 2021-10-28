وشملت العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري والقيادي في التيار الحر، جبران باسيل، على الترتيب، لما قيل إنه فساد متعلق بعقود حكومية، وفق "رويترز".

وأضافت وزارة الخزانة في بيان أن عقوبات فرضت أيضا على النائب جميل السيد بسبب مزاعم عن سعيه "للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية" لتحويل 120 مليون دولار للخارج "لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه".

ويعرف عن النائب جميل السيد علاقته الوثيقة مع ميليشيات حزب الله.

وقالت الخزانة الأميركية إن كلا من الرجال الثلاثة "استفاد شخصيا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة"، وفق "فرانس برس".