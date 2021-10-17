وصرح حمد الصباح في بيان أصدرته وزارة الدفاع الكويتية: "إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة".

وجاء بيان وزير الدفاع الكويتي بعيد ترؤسه اجتماعا في مقرة الوزارة ضم الجهات المعنية بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتحاق المواطنات الكويتيات بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وقال الشيخ حمد جابر العلي إن آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش الكويتي "سوف تأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن".

وشدد على أنه "سيكون متابعا وبشكل دائم ومستمر لكافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية وضمان عملهم في المجالات والتخصصات المساندة".

وكانت الكويت أعلنت قبل أيام السماح للمواطنات بالالتحاق بصفوف الجيش بعدما كن في السابق يخدمن في القطاعات المدنية بالمؤسسة العسكرية.