وغردت السفيرة الألمانية في إسرائيل، سوزانه فاسوم - راينر ، بأن الزيارة تهدف إلى "تعزيز علاقتنا المتميزة".

عززت ميركل التعاون مع إسرائيل لتصبح ألمانيا أكبر شريك تجاري لإسرائيل في أوروبا. وفي زيارة عام 2008 في الذكرى الستين لإعلان قيام دولة إسرائيل ألقت ميركل كلمة في الكنيست عبرت فيها عن خزيها من الهولوكوست. واستقبلت كلمة ميركل التي استغرقت عشرين دقيقة بحفاوة بالغة هناك.

وستلتقي ميركل رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ويتوقع أن يناقشا قضية إيران. كما تزور نصب ياد فاشيم لذكرى المحرقة في القدس. ويأتي على جدول أعمال الزيارة أيضا لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ومحادثات مع رجال الأعمال وممثلي التكنولوجيا العالية.

كانت الزيارة التي تستغرق يومين مقررة في أغسطس، لكنها أرجأت بعد التطورات في أفغانستان وتولي طالبان السلطة هناك.

وكانت آخر زيارة قامت بها ميركل لإسرائيل في 2018.