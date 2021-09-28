وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن خلية الإعلام الأمني، أن "قوات الأمن في الفرقة 15 بالجيش تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيسا زنة 500 كيلوغرام مملؤة بمادة (تي إن تي) إلى الأراضي العراقية، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضافت الخلية في بيان أن "ضبط هذه المواد تم بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية في الحدود".

وأشارت إلى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عن طريق قرية نعيم المحاذية للشريط الحدودي".

وتابعت: "القوات أفرغت الأكياس هناك، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".