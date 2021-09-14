وقال الجلاهمة عبر حسابه على تويتر: "سأقدم أوراق اعتمادي كسفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل اليوم. ويصادف هذا اليوم الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف "ويغمرني شعور الفخر في الخطوة الشجاعة التي اتخذتها مملكة البحرين العام الماضي للعمل جنبا إلى جنب من أجل السلام والأمن والاستقرار في العالم".

وأظهرت الصور عملية اعتماد الجلاهمة سفيرا للبحرين في إسرائيل، بحضور رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ.

وتمثل سفارة مملكة البحرين في تل أبيب وسفارة دولة إسرائيل في المنامة، دورا مركزيا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشكل علامة بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموقعة في عام 2020.

وفي سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاق البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".