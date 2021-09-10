ويشمل هذا القرار المقيمين من الدول المعنية حتى لو تجاوز حاملها مدة 6 أشهر خارج الإمارات.

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن القرار سيخل حيز التنفيذ الأحد 12 سبتمبر الجاري.

ويشمل القرار رعايا كل من الدول التالية: الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وأرمينيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

وتفصيلا، ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عبر تغريدة في"تويتر" أنه يتعين على أصحاب الإقامات الراغبين في العودة إلى الإمارات تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مع ضرورة إبراز شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.

ويطلب من هؤلاء أيضا تقديم نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود على متن الطائرة.

ويلتزم القادمون بإجراء فحوص مخبرية عند الوصول إلى الإمارات وفي اليومين الرابع والثامن، مع استثناء من هم دون 16 عاما.