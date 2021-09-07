وقال عبد الحميد دبيبة في تغريدة على حسابه في تويتر: "إن عملية القبض على امبارك الخارمي، أحد قادة تنظيم داعش، نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة".

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: "(قوة العمليات المشتركة) ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض وطننا الغالي".

وتمكنت قوات الأمن الليبية، من القبض على الإرهابي، في مدينة بن وليد، وذلك بعد سنوات من الفرار.