وجاءت تصريحات الطبوبي بشأن الوضع السياسي في تونس، خلال حفل تكريمي أقيم بأحد المصانع في مدينة باجة، غربي العاصمة تونس.

وقال إن "الأهم اليوم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكيفية تجسيم تشغيل الشباب والقضاء على الفقر على أرض الواقع حتى لا يبقى الأمر مجرد شعارات".

وأضاف أن بلوغ التنمية يستوجب بناء الثروة "وهو أمر يتم ببناء الاقتصاد عبر إرساء حكومة قادرة على ذلك"، وفق تعبيره.

وفي 25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.

وتترقب تونس إعلان سعيّد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.