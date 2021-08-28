واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليه وشهود على الواقعة، واستجوبت المتهم فيما نسب إليه، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه مع متابعة حالته الصحية حتى استقرارها، تمهيدا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.

وأثارت الواقعة استياء كبيرا، وتقدمت نقابة المحاميين المصريين ببلاغ للنيابة وطالبت بالتحقيق العاجل فيها.

وحصل موقع "سكاي نيوز عربية" على تفاصيل الواقعة من مصادر أمنية، قالت إنها تعود إلى يوم الأربعاء حينما توجه المحامي محمد الدنوش، إلى قسم شرطة في منطقة المنتزه بالإسكندرية برفقة شقيقته، لتحرير محضر بتضررهما من شخص ما.

وحسب المصادر، حضر الخصم (في المحضر) إلى ديوان القسم و"جامله الضابط (المتهم)، فيما عامل المحامي بشكل سيئ وألقى بطاقة المحاماة الخاصة به على الأرض، وحاول إيداعه مع شقيقته بالحجز، وعندما اعترض المحامي صفعه الضابط واعتدى عليه، مما أدى لإصابته، حيث حُجز في العناية المركزة بأحد المستشفيات".