وقال الجيش في بيان، إن "مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ألقت القبض على الإرهابي لعور فهيم، صباح الأربعاء، لافتا إلى أن الأخير "التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين".

وأضاف البيان: "العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، الأول كان بحوزة الإرهابي والثاني تم ضبطه بعد استغلاله، و4 مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان".

كما تم "استرجاع مبلغ مالي يُقدر بـ 110 آلاف دينار جزائري (5 آلاف يورو)، وحقيبة ظهر بها أغراض متنوعة".

وتم أيضا خلال هذه العملية، تدمير مخبأ يحتوي على ألبسة ومواد غذائية وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية.