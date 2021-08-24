يصر وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، طارق المجذوب، على أن تكون العودة إلى المدارس للعام الحالي حضورية وليس عن بعد، ويستند إلى أن العديد من دول العالم خلال العام الماضي أقفلت كل مؤسساتها باستثناء المدارس والجامعات، وأعطت كل المساعدات للقطاع التربوي ليتمكن من الاستمرار في التعلم عن بعد، إلا في لبنان.

وتشير المعلومات الخاصة بـ"سكاي نيوز عربية " إلى أن الوزير طارق المجذوب يعتمد على دراسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء وهو عبارة عن مطالعة جديدة عن تدريس المواد تتناسب مع الظروف الصعبة، سلمها المركز للوزارة، خفضت المنهاج وقلصت المواد في خطوة شبيهة بالتقليص الذي أجري للامتحانات الرسمية".

وتتوقع مصادر خاصة لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن يعلن وزير التربية اللبناني قريباً عن "ميني عام دراسي" أي أن التعليم سيكون بين 18 أسبوعاً و22 كحد أقصى، معتمداً على دور المنظمات الدولية والجهات المانحة ومفوضية اللاجئين لمساعدة وزارة التربية والتلامذة اللبنانيين لمواجهة الأزمة.

ويجري الرهان على دور المنظمات الدولية لأجل دعم العودة إلى الدراسة، وإعادة تأهيل المدارس وتأمين المستلزمات الأساسية للدراسة من قرطاسية وكتب، والمساهمة في دعم المعلمين بالتوازي مع المساعدات المخصصة للتلامذة اللاجئين، رغم أن هذا الأمر يحتمل الكثير من التأويل بسبب التعقيدات والفساد في مؤسسات كثيرة تابعة لوزارة التربية".

عودة صعبة

وقال رجل لبناني، أب لثلاثة أطفال، ببيروت، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العودة إلى الدراسة لن تكون ممكنة قريبا، مضيفا أن الوزير يعيش بعيداً عن واقع البلاد ، "أنا مدرس أيضا، أدرس في القطاع الرسمي وأعرف أن عودة أكثر من مليون و300 ألف تلميذ في التعليم الرسمي والخاص لن تكون سهلة في ظل المأساة التي تعم البلاد ".

وتساءل مدير مدرسة خاصة في محافظة جبل لبنان "كيف يلبي الوزير مطالب العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص الذين يبلغ عددهم حوالى 150 ألف إداري ومعلم في التعليم العام والمهني، ونحو مليون و300 ألف متعلم في التعليم العام والخاص، منهم نحو 160 ألفاً فوق 16 عاماً ، ما عدا التعليم الجامعي؟".

وقالت معلمة اللغة الإنجليزية، ريتا: "لست مستعدة للعودة الى المدرسة، دفعنا العام الماضي من جيبنا لإنجاح العام الدراسي، اشترينا الحواسيب بالأقساط وقوينا شبكة اشتراكات المولد للحفاظ على المستوى التعليمي اللائق، ولكن المعلم لا زال يقبض راتبه على سعر 1500 ليرة للدولار، ناهيك عن تفشي موجة جديدة من فيروس دلتا".

هجرة طلاب

وبدوره قال أستاذ السياسات والتخطيط المشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية ببيروت، الباحث ناصر ياسين لموقع "سكاي نيوز عربية"، "التحديات كثيرة أمام العام الدراسي في لبنان، بدءاً من تأمين التدفئة في المدارس الرسمية في المناطق التي تعلو عن سطح البحر بـ 700 متر وما فوق".

وأضاف "مدرسة بحجم تكميلية تحتاج إلى 300 مليون ليرة كلفة مازوت للتدفئة فقط، إضافة إلى كلفة القرطاسية وهذه كلفتها 480 ألف ليرة بالحد الأدنى قبل الارتفاع الأخير لسعر للدولار اليوم، ناهيك عن ثمن الحقيبة المدرسية".

وقال ياسين: "هناك تحد أمام المدرسين في القطاع العام فالمدرس الثانوي في المناطق البعيدة عن العاصمة يترتب عليه كلفة نقل وكان يتقاضى ما يعادل 2800 دولار قبل الأزمة لتصير اليوم بقيمة 200 دولار ويحتاج الى 150 ألف ليرة ثمن بنزين كل يومين".

وتابع: "كل ذلك ساهم في تهجير المعلمين من لبنان والمعلم اللبناني مرحب به أينما حل. ومنهم من استقال والبعض الآخر حصل على إجازات مفتوحة".

وأوضح ياسين "شهد العام الماضي انتقال 155 ألف طالب من القطاع الخاص للعام متوقعاً تضاعف العدد في العام المقبل.

وعن موضوع الكثافة السكانية وعدد المدارس، لا سيما في محافظة جبل لبنان قال "لكل 14 ألف نسمة في جبل لبنان، هناك مدرسة رسمية واحدة بينما في النبطية جنوب لبنان هناك مدرسة لكل 4900 نسمة وهناك اعتماد على القطاع الخاص في بيروت وجبل لبنان عكس بقية المحافظات".

وكشف ياسين لموقع "سكاي نيوز عربية "عن هجرة معظم العائلات اللبنانية إلى جزيرة قبرص وتسجيل أبنائهم فيها وأن هناك ما يقارب 200 عائلة على لائحة الانتظار في قبرص وأميركا وأوروبا والخليج".

ورأى الحل "بفتح صناديق دعم لكل مدرسة من قبل الخريجين والأهالي، لأن العام المقبل هو الأصعب على الإطلاق، سواء كان حضوريا أو عبر الأونلاين".