وقال مصدر أمني في غزة لوكالة فرانس برس إنّ إسرائيل شنت عدّة غارات جوية على مواقع للفصائل المسلحة في غزة وخان يونس (جنوب القطاع) وفي جباليا (شمال)، ممّا أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

وكانت بالونات حارقة أطلقت نهاراً من قطاع غزّة تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.