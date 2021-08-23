وأضافت أن العنصر التكفيري يبلغ من العمر (35 عاما) وينحدر من ولاية سيدي بوزيد المجاورة.

وكان القضاء التونسي قد أصدر في وقت سابق حكما بسجن هذا الرجل لمدة 36 عاما، بعد إدانته في قضايا إرهاب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن النيابة العامة أذنت بالإحتفاظ به، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

ويأتي هذا الإيقاف بعد يوم من إحباط السلطات التونسية مخططا إرهابيا، قالت إنها كانت يستهدف الرئيس قيس سعيّد.