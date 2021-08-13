وقال مصدر أمني إن السلطات تلقت إخطارا من مسؤولي وزارة الموارد المائية والري، إنه أثناء مرور الوحدة النهرية "ناصر 62"، والتي تقطر القاطرة "ناصر 261"، والمحملة بالطين الأسواني، بقناطر نجع حمادي الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذي أدى إلى غرقها بالحمولة على بعد 300 متر من مدخل الأهوسة.

وحسب المصدر، عملت شرطة المسطحات المائية مع الأجهزة المختصة بوزارة الري على تدارك الموقف، ولكن وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة المبذولة لتثبيت القاطرة بعيدا عن المسار الملاحي بنهر النيل حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية، من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت الي القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة.

وكشف المصدر أن الحركة الملاحية حاليا عادت لوضعها الطبيعي، وتمر الوحدات الملاحية من الأهوسة الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة، فيما تولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.