وقال شيبنر، الذي شغل منصب وزير الدفاع في النمسا مطلع الألفية، إن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها، الخميس، بين بلاده ودولة الإمارات، تمثل خطوة مهمة جدا.

وشهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار النمسا، سيباستيان كورتس، الخميس، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

خطوة مهمة

وقال شيبنر في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية": "أعتقد بأنها خطوة مهمة جدا للعلاقات بين النمسا والإمارات.. أتذكر قبل 20 سنة، عندما زرت أبوظبي، وقررنا حينها فتح سفارة، ومنذ ذلك الحين بدأنا علاقة ناجحة جدا".

وأضاف أن الاتفاقية ستشمل ملفات متعلقة "بالاقتصاد وبالعلوم، وبالأمور السياسية، مثل مكافحة الإرهاب والتشدد، وتعزيز تفاهمنا المشترك".

واستطرد: "في فيينا كان هناك حادث مأساوي إرهابي، العام الماضي، وعلمنا وقتها أنه علينا العمل معا لمحاربة الإرهاب، ولكن في ذات الوقت علينا كذلك تعزيز التواصل بين الأديان، ومبادرة الشيخ محمد بن زايد لدعوة البابا فرنسيس أثارت إعجابي كثيرا".

وعن علاقة مستشار النمسا الحالي سيباستيان كورتس بالإمارات، علق وزير الدفاع السابق: "أعلم بأن مستشار النمسا صديق رائع للإمارات، والإمارات من جهتها هي الرقم الأول اليوم في المنطقة العربية، وهو أمر جيد لنا كنمساويين، حيث لنا خبرة في مسار السلام، وأعتقد أنه يجب أن نستخدم دورنا لنبني جسرا بين أوروبا والشرق الأوسط، لجلب الأمن والسلام للمنطقة المهمة".

وأشار شيبنر إلى "أسفه" لأنه "لا يزال بعض الجهل في أوروبا بشأن منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا أنه "هناك عمل كبير بانتظارنا، ونحن ندعم هذا العمل، أوروبا يجب أن تكون منخرطة أكثر في مسار السلام، ونحن متأكدون أن النمسا تستطيع أن تلعب دورا مهما في المستقبل".

من جانبه، كان مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، قد أكد خلال استقباله ولي عهد أبوظبي، على أهمية الدور الإماراتي في محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب.

وقال: "أود أن أرحب بكم وأود أيضا أن أشكركم على التعاون الوثيق بين دولتينا، نشكركم بشدة على قتالكم المستمر ضد الأفكار المتطرفة وضد الإرهاب".

وأضاف: "أتطلع قُدما للعمل مع دولة الإمارات بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، إضافة إلى التحديات الدولية، كقضية تغير المناخ والحرب ضد فيروس كورونا".