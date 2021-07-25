‏‫ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن تحالف دعم الشرعية في اليمن قوله، إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

وفي وقت سابق، ليلة الأحد، ذكرت القناة أن قوات التحالف اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من اليمن صوب المنطقة الجنوبية للسعودية.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، "بأشد العبارات إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيرة مفخخة وصاروخ باليستي بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة".

وأكد الأمين العام مجددا على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، معتبرا ذلك "جرائم حرب".

كما أكد العثيمين على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.