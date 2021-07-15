اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون.
وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس.
وأضاف: "الله يكون في عون لبنان".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون.
وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس.
وأضاف: "الله يكون في عون لبنان".
وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس.
وأضاف: "الله يكون في عون لبنان".