وفور وصوله إلى بيروت قادما من القاهرة، زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى القصر الجمهوري، حيث من المتوقع أن يقدم تشكيلة حكومية جديدة تتألف من 24 وزيرا.

وكان مستشار الحريري يحمل مغلفا يتوقع أن يضم أوراق التشكيلة التي ترصدها العيون في بيروت، لاسيما وأن الأجواء التي رافقت عودة الحريري من القاهرة كانت "إيجابية"، واستبعدت اعتذار الحريري كما كان متوقعا قبل لقاءات القاهرة.

وفي معلومات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن تشكيلة الحريري المقترحة، تضم 6 وزراء جدد إلى التشكيلة السابقة، التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال عون.

وكشفت مصادر أخرى أن الحريري تلقى وعودا بأن القاهرة ستوفد مسؤولين رسميين وأمنيين، لمساعدة لبنان في كل النواحي التي يمكن تقديم العون فيها.