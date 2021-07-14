

وقال الرئيس الإٍسرائيلي: "إن افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب يعد مرحلة جديدة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار والأمن للشرق الأوسط.. لقد كانت رؤية علم الإمارات يرفرف بفخر في تل أبيب حلما بعيد المنال قبل عام واحد فقط من نواح كثيرة إلا أنها باتت اليوم أمرا طبيعيا".







من جهتها، أشادت مريم المهيري بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق الابراهيمي للسلام .



وقالت تعليقا على افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب : "هذه حقبة جديدة من التطور والازدهار لبلدينا.. إن افتتاح السفارة يمثل علامة فارقة وسيسهل تبادل المعارف والخبرات عبر مختلف القطاعات الحيوية ونتطلع إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق رؤيتنا ".



إلى ذلك قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة :" حان الوقت لنهج و تفكير جديدين لتحديد مسار أفضل لمستقبل المنطقة.. نأمل أن يمثل افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب حجر زاوية في العلاقات المتنامية بين بلدينا وشعبينا".