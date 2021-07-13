وأعلن المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، افتتاح "القبة العلمية"، صباح الثلاثاء، وهي منصة لعرض أفلام علمية عن الأرصاد الجوية والجيوفيزياء.

وستقدم "القبة العلمية" المعلومات بطريقة مبتكرة وبسيطة، وتساعد الباحثين والمختصين على محاكاة بيانتهم وعرضها على شاشة 360 درجة.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد: "افتتاح مشروع القبة العلمية يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، وضمن جهود المركز الرامية لتوظيف كافة التقنيات الحديثة حول الطقس والمناخ وغيرها من المجالات ذات العلاقة للمختصين والطلاب".

وأكد المركز أن القبة العلمية تتميز بأحدث التقنيات والمؤثرات الخاصة ونظام (الإسقاط بتقنية 6K) والوسائط المصممة خصيصا.