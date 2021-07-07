وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

والمساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان، بهدف المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.



وتأتي المساعدات المصرية انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني.

