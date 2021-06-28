وأكد الحشد الشعبي المدعوم من إيران مقتل 5 من عناصره في القصف الأميركي لمراكز تابعة له عند الحدود العراقية السورية.

وقال البنتاغون في بيان إن الهجمات استهدفت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق على الحدود بين العراق وسوريا.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الأميركية أن الهجمات "تظهر أن الرئيس جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأميركيين".

وتأتي الهجمات الأميركية على مواقع تابعة لميليشيات مسلحة مؤيدة لإيران، ردا على هجمات بطائرات من دون طيار شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وذكرت مصادر أمنية عراقية في وقت سابق، لسكاي نيوز عربية، أن طيرانا حربيا قصف مقرات الحشد الشعبي داخل الأراضي السورية بالقرب من مدينة القائم الحدودية، مشرا إلى أن الدخان يغطي سماء المنطقة.