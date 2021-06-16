والتقى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء، بكل من السفير الإيطالي بمصر جيامباولو كانتيني، وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتيني في مقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجدية، وفي حضور السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية، ورئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام.

وخلال اللقاء سلِّم النائبُ العام المصري إلى السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف النيابة العامة في واقعة وفاة ريجيني، باللغتين العربية والإيطالية، حيث كانت النيابة المصرية قد انتهت قرار مؤقت بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.

وكشفت النيابة المصرية كذلك عن ان السفير الإيطالي تسلم في ذات اللقاء ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية، وتضمن الرد نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف ريجيني بمصر والاعتداء عليه.

وأشار النائب العام المصري خلالَ اللقاء إلى ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.