نجح أحمد وأبدع في مجال التصميمات حتى صار عمله مثار إعجاب دولي وتم اختياره ضمن أفضل 25 مصمم حول العالم في عام 2015، وأصبح هدفا يجذب الفنانين لإنجاز تصميمات لهم في مجالات عدة.

يقول أحمد عماد الدين لـ"سكاي نيوز عربية"، "بدأت العمل باستخدام برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب" منذ الصغر وتسمكتُ بأن أقوم بعملي بشغف ورغبة في تعريف العالم بقدراتي الإبداعية وبالفعل أعجبت بي فرقة بينك فلويد "Pink Floyd " الغنائية العريقة وصممت غلاف ألبوم غنائي لهم وتم تفضيل تصميماتي على تصميمات فنان كبير مثل داميان هيرست".

وأضاف أنه شارك في اختيار تصميمات، "وقمت بعمل أغلفة لفرق أجنبية مثل فرقة مونو "Mono" التي صممت لها غلاف ألبوم نو وير ناو هير " Nowhere Now Here" واختير من أفضل تصاميم الأغلفة على مستوى العالم في عام 2019".

ويضيف عماد الدين "عملت في مصر مع الفنان حمزة نمرة حيث صممت له أغلفة عدد من الألبومات مثل "هطير من تاني" كما قمت بتصميم أغلفه لأغانيه وعملت مع فرقة "مسار إجباري" كما صممت لفرقة بساطة ألبوم "حواديتنا وبعض الأفلام المصرية".

قدرة عماد الدين لفتت إليه نظر شركة أدوبي العملاقة المصنعة لبرنامج فوتوشوب في كاليفورنيا والتي اعتبرته من ضمن أفضل 25 مصمما على مستوى العالم، ليشارك في عمل تصميمات للشركة وإعلانات فازت بثلاث جوائز بمرجان كان وترشحت لجائزة إيمي.

أعمال أحمد عماد الدين عرضت في متحف فيكتوريا وألبرت Victoria and Albert في لندن الذي يعد واحدا من أكبر متاحف التزيين في العالم، كما شارك في تصميم طوابع بريدية للبريد الملكي البريطاني يتم التعامل بها رسميا.

نحصل على الجائزة البلاتينية عن تصميمه لغلاف ألبوم :Pink Floyd The Endless River!، كما سيكون له قسم خاص به في متحف بولاية لوس انجلوس الأمريكية، وبسبب هذه النجاحات قامت شركة أدوبي بتعليق تصميمات أحمد عماد الدين في مقرها بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المشروع الإسلامي لترجمة القرآن

يعكف أحمد حاليا على تنفيذ مشروع يهدف لترجمة القرآن الكريم عبر التصميمات التي تحاكي معانيه ويعتبره واحدا من أهم الأعمال التي سيكون فخورا بها.

يقول أحمد عماد الدين "فخور جدا أني صاحب المشروع الإسلامي لترجمة آيات القرآن في محاولة لمحاكاة المعاني القرآنية بالتصميمات، لافتا إلى أن التصميم هوايته ومهنته التي يحبها وسيحاول تسخيرها في هذا المشروع الذي يراه عظيما، مضيفا أنه رغم تخرجه من كلية الصيدلة في عام 2019 إلا أنه لم يهتم كثيرا بهذا المجال وركز حياته على الإبداع في التصميمات كمهنة يحبها وحققت نجاجات مبهرة فيها.