وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية إن غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق في مؤسسة عقابية بمدينة المرج شمال القاهرة، وعلى الفور تحركت قوات الدفاع المدني وتبين نشوب الحريق في أحد العنابر بالمؤسسة وتمت السيطرة عليه.

وأشار المصدر إلى أن الحريق نتج عنه وفاة 6 أطفال باختناقات وحروق بالغة، فيما تم إنقاذ 19 آخرين والسيطرة على النيران قبل امتدادها على بقية عنابر وغرف المؤسسة الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمخصصة للأحداث المحكوم عليهم في جرائم.

وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت تحقيقات موسعة وتم التحفظ على العاملين بالمؤسسة على ذمة التحقيقات.

وحسب المصدر، فإن الترجيحات الأولية وشهادة الشهود تشير إلى احتمال حدوث ماس كهربائي من أحد الأجهزة داخل العنبر المحترق، وما فاقم النيران أن المفروشات الموجودة به اشتعلت.